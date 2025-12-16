La piccola Aurora nata con una malattia rara I genitori | La speranza sono gli Usa ma serve mezzo milione di euro

Aurora, una bambina di poco più di un anno, nasce con una rara malformazione alla gamba sinistra, la deficienza femorale congenita di tipo 3C. La situazione richiede un intervento chirurgico negli Stati Uniti, ma i costi elevati rappresentano un ostacolo per la famiglia. La speranza di un miglioramento risiede in questa operazione, fondamentale per il suo futuro motore.

Aurora ha poco più di un anno e già affronta una sfida che potrebbe cambiare per sempre la sua vita. Nata con una rara malformazione alla gamba sinistra, la deficienza femorale congenita di tipo 3C, la piccola rischia di non camminare se non verrà sottoposta a un delicato intervento chirurgico negli Stati Uniti. Nessun ospedale europeo è in grado di operarla. E l’unica possibilità è il Paley Institute in Florida, dove il dottor Dror Paley, esperto mondiale di ortopedia pediatrica, ha confermato che Aurora potrebbe avere una vita normale. La piccola è di Monselice, un comune in provincia di Padova. Open.online

AURORA E' AMMALATA - THE BAM FAMILY

