Niscemi anche i satelliti dell’Asi per guardare la frana spaventosa | Ci sono oltre 350 milioni di metri cubi in movimento

La frana di Niscemi si muove con una forza impressionante. Secondo l’Agenzia spaziale italiana, oltre 350 milioni di metri cubi di terra sono in movimento. I satelliti dell’Asi monitorano costantemente la situazione, cercando di capire quanto possa peggiorare. La gente del posto resta in allerta, mentre le autorità valutano le prossime mosse per mettere in sicurezza la zona.

La frana di Niscemi presenta un movimento di circa 350 milioni di metri cubi. A confermarlo in queste ore l’Agenzia spaziale italiana, coinvolta in queste ore nell’emergenza che sta coinvolgendo la cittadina siciliana. L’Asi, infatti, è un Centro di competenza del Dipartimento della Protezione civile per la fornitura dei dati satellitari. L’Agenzia sta fornendo dati satellitari per potenziare il monitoraggio, integrandolo con idonee tecnologie spaziali. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

Una grande frana si sta muovendo a Niscemi, spostando circa 350 milioni di metri cubi di terreno.

Questa mattina sono state diffuse le immagini satellitari della frana di Niscemi, che mostrano chiaramente quanto sia estesa l’area coinvolta.

