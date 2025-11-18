E due aumenti statali e trattative sprint | via al rinnovo del Ccnl di medici e dirigenti sanitari con +491€ al mese Ma ancora una volta la Cgil non firma

Aumenti degli stipendi statali al via anche con trattative sprint, l’ultima da segnare sul calendario dei rinnovi nella Pa che arrivano col terzo contratto in 3 anni e che il ministro Zangrillo ha formalizzato in una “direttiva madre” che sblocca circa 10 miliardi di euro, riguarda medici e dirigenti della sanità. E sulla tabella di marcia di governo e lavoro si segna un altro significativo passo in avanti. Zangrillo: «Col rinnovo del Ccnl di medici e dirigenti della sanità segniamo un nuovo passo in avanti». « La firma di oggi all’ Aran del contratto anche per la dirigenza medica e sanitaria, è un altro obiettivo concreto raggiunto da questo Governo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - E due, aumenti statali e trattative sprint: via al rinnovo del Ccnl di medici e dirigenti sanitari con +491€ al mese. Ma ancora una volta la Cgil non firma

