E due aumenti statali e trattative sprint | via al rinnovo del Ccnl di medici e dirigenti sanitari con +491€ al mese Ma ancora una volta la Cgil non firma
Aumenti degli stipendi statali al via anche con trattative sprint, l’ultima da segnare sul calendario dei rinnovi nella Pa che arrivano col terzo contratto in 3 anni e che il ministro Zangrillo ha formalizzato in una “direttiva madre” che sblocca circa 10 miliardi di euro, riguarda medici e dirigenti della sanità. E sulla tabella di marcia di governo e lavoro si segna un altro significativo passo in avanti. Zangrillo: «Col rinnovo del Ccnl di medici e dirigenti della sanità segniamo un nuovo passo in avanti». « La firma di oggi all’ Aran del contratto anche per la dirigenza medica e sanitaria, è un altro obiettivo concreto raggiunto da questo Governo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Scopri altri approfondimenti
Statali: 184 Euro al Mese i Prossimi Aumenti. Si parte a Dicembre per il Rinnovo CCNL -Tuttolavoro24.it - facebook.com Vai su Facebook
Per i dipendenti pubblici si apre una fase quasi irripetibile: dopo il lungo blocco del decennio scorso, sta per arrivare il terzo rinnovo contrattuale in soli tre anni: aumenti fino a 320 euro. f.mtr.cool/itqcioelab #stipendi #statali #impiegatipubblici #economymagaz Vai su X
Contratti statali 2025-2027, nuove trattative al via da dicembre e aumenti stipendi di 158 euro - Finite le trattative per il rinnovo dei contratti Pa del 2022- Scrive lettera43.it
Statali, altro giro sui contratti: a dicembre via ai negoziati 2025/27, aumenti da 158 euro - Partiranno a dicembre, per la prima volta nell’anno iniziale del triennio di riferimento, le trattative per i contratti 2025/27 del pubblico impiego. Segnala ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
Stipendi statali, nuovi aumenti fino a 184 euro al mese: ecco per chi e da quando - Potrai firmare il terzo contratto di lavoro, con i conseguenti aumenti, in tre anni. Scrive ilmattino.it