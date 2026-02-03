fossombrone ci vuole un fisico bestiale

Dopo il pareggio senza reti tra Fossombrone e Ora, il post-gara si infiamma. La decisione dell’arbitro ha lasciato molti in campo, con proteste e recriminazioni da entrambe le parti. La partita si è giocata sotto toni più nervosi che offensivi, e ora si attende una reazione dalla società e dai tifosi.

Finisce senza reti Fossombrone-ora, ma il post-gara è tutt’altro che neutro. Lo 0-0 del "Bonci" lascia infatti in eredità polemiche diffuse per una direzione arbitrale che ha scontentato tutti e una partita giocata più con il freno a mano tirato che con reali ambizioni offensive. Ritmo spezzato, tanti contatti e decisioni controverse hanno inciso sull’andamento di un match già di per sé molto tattico. Le azioni da gol si contano sulle dita di una mano. L’episodio più rilevante resta la clamorosa doppia respinta sulla linea in area ospite, con il Fossombrone a un passo dal vantaggio e il Sora salvato due volte nel giro di pochi istanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Nonostante le previsioni negative e le sfide affrontate, Fossombrone ha dimostrato resilienza e solidità nel tempo.

