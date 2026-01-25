Nel mondo del tennis, la preparazione fisica è fondamentale. Dalle impressionanti forme di Alcaraz alla solidità di Sheldon, passando per la resistenza di Djokovic e la muscolatura di Fucsovics, ogni atleta si distingue per le proprie caratteristiche fisiche. Questa panoramica evidenzia come il fisico rappresenti un elemento chiave per affrontare le sfide sui campi australiani.

Il boato che si è sentito alla Rod Laver Arena quando Carloz Alcaraz si è tolto la maglia al termine del match vinto contro Paul è alquanto significativo: del resto, l’occhio vuole sempre la sua parte. Del resto il tennis include fisici molto diversi tra loro, ma fra i tennisti partecipanti all’Australian Open e ancora in gara ce ne sono alcuni particolarmente compatti e muscolosi. Lo spagnolo è tra i primi, ma non è l’unico: ecco quali sono. Come non partire proprio da Alcaraz, che nel corso degli anni ha acquisito molta più muscolatura. Uno dei motivi principali è stato il cambio di dieta, avvenuto nel 2022: “Carlos mangiava pochissimo per essere un’atleta, era fondamentale cambiare l’alimentazione per aggiungere peso e massa muscolare” spiegò il suo preparatore Alberto Lledò. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dai muscoli di Alcaraz alla "montagna" Sheldon: ci vuole un fisico bestiale

