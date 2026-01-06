Ci davano pochi mesi di vita invece siamo qui Chiarabilli | Così è cresciuta Fossombrone

Nonostante le previsioni negative e le sfide affrontate, Fossombrone ha dimostrato resilienza e solidità nel tempo. La narrazione di una comunità dedita alla crescita e alla speranza si rafforza attraverso il racconto di chi, nonostante le difficoltà, ha continuato a credere nel proprio futuro. Questa testimonianza evidenzia come, con determinazione e coesione, si possano superare anche le previsioni più pessimistiche.

"Ci davano solo pochi mesi di vita, ci dipingevano come un’armata Brancaleone, troppo eterogenea per resistere più a lungo, e invece eccoci qua, ancora vivi e vegeti dopo 4 anni di governo". Parla il vicesindaco di Fossombrone, Michele Chiarabilli: il suo è il bilancio di 4 anni di attività di un’amministrazione che più composita di così, dal punto di vista politico, non si può. Sentiamolo: "L’amministrazione Berloni ha festeggiato 4 anni di attività di governo in completa sintonia, determinazione e con all’attivo grandi opere pubbliche. Non era un risultato scontato, visto che durante la campagna elettorale gli avversari scommettevano su quanti pochi mesi sarebbe durata questa lista trasversale, che andava dal centro-sinistra al centro-destra". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Ci davano pochi mesi di vita, invece siamo qui". Chiarabilli: "Così è cresciuta Fossombrone" Leggi anche: Genoa-Inter, Chivu carica i suoi: “Ci davano dei falliti e invece siamo lì” Leggi anche: FOTO/ La rinascita del Pastificio Rummo: “Ci davano per morti, oggi siamo da esempio” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Gli davano pochi mesi di vita: la scelta radicale che ha salvato Gideon, il cane senza naso; Ci davano pochi mesi di vita, invece siamo qui. Chiarabilli: Così è cresciuta Fossombrone; Elisabetta Nobili, il primo trapianto di cuore pediatrico in Italia nel 1987: «Avevo 14 anni, risposi al telefono e mi dissero: sei pronta? In ospedale a Padova vidi la morte con il mantello nero»; Klaus, il cane invisibile: la vita sospesa di un simil Border Collie che aspetta una famiglia. Gli davano pochi mesi di vita: la scelta radicale che ha salvato Gideon, il cane senza naso - Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - repubblica.it

MESSAGGIO DI SPERANZA IL TUMORE SI PUÓ BATTERE. Questo é il secondo Natale che mi viene donato. Un bonus che non ti aspetti. Molti medici mi davano pochi giorni di VITA, altri, quelli di cui mi sono fidato mi dicevano si positivo, sorridi alla vita, godi - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.