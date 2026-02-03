Forzano la porta blindata disattivano l' allarme e rubano collezione di soldatini di piombo da 100mila euro

I ladri hanno forzato la porta blindata di una casa e disattivato l’allarme. Sono riusciti a entrare e hanno portato via circa mille soldatini di piombo, per un valore totale di 100 mila euro. La famiglia si è accorta del furto solo dopo, quando ha trovato la porta aperta e i soldatini spariti. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire come siano entrati e se ci siano telecamere utili alle indagini.

Il colpo è stato messo a segno in un'abitazione del teramano. Non si esclude il furto su commissione. Indagano i carabinieri Si sono introdotti in casa e hanno portato via mille soldatini di piombo del valore complessivo di circa 100mila euro. Questo il bottino del colpo messo a segno nel Teramano su cui ora, come riportato dall’agenzia Agi, stanno indagando i carabinieri e tra le ipotesi ci sarebbe quella del furto su commissione. A subirlo il furto è stato un collezionista. Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, la porta blindata, in piena notte, sarebbe stata forzata mentre l'allarme è stato disattivato.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Nella notte tra domenica e lunedì, un collezionista della provincia di Teramo ha subito un furto insolito.

