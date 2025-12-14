Forzano la porta di ingresso danneggiano l' impianto di videosorveglianza e rubano 3.300 euro dal bar

Un furto ha scosso un bar locale, dove i malviventi hanno forzato la porta d'ingresso, danneggiato l'impianto di videosorveglianza e rubato 3.300 euro. In cassa erano presenti solamente 200 euro, probabilmente lasciati per il resto del giorno. L'episodio evidenzia le conseguenze di un atto criminale che ha colpito un'attività commerciale della zona.

Nel registratore di cassa c'erano appena 200 euro, soldi lasciati verosimilmente per dare il resto al momento della riapertura dell'attività lavorativa. I malviventi - che sono riusciti ad entrare nel bar Radici di piazza Umberto I a Comitini - hanno però svuotato le cassette di due slot machine.