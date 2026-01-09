Alberi crollati a Roma l'ultimo ai Fori Imperiali | presto informativa in Procura

A Roma, due pini sono crollati recentemente, uno ai Fori Imperiali e l’altro in zona Re di Roma. Le autorità stanno predisponendo un’accurata informativa da inviare in Procura per approfondire le cause dell’incidente. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza degli alberi pubblici e sulla gestione del verde urbano, con attenzione rivolta alle responsabilità e alle eventuali misure preventive da adottare.

I caschi bianchi stanno preparando un'informativa da inviare in procura riguardo il crollo di due pini ai Fori Imperiali e a Re di Roma. Sotto la lente, la cura del verde capitolino. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Crollo ai Fori Imperiali: il giorno dopo cadono altri detriti. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo Leggi anche: Roma: crolla parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. Operaio ferito, aperta inchiesta della Procura Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Crolla un altro pino in via dei Fori Imperiali; Maltempo a Roma, un albero crolla e manda il traffico in tilt; Roma, crolla un albero ai Fori Imperiali alle 5 di mattina. È il secondo in centro in pochi giorni; Roma, albero crolla vicino al Colosseo per il maltempo: paura tra i passanti, arrivano i vigili del fuoco. Alberi crollati a Roma, l’ultimo ai Fori Imperiali: presto informativa in Procura - I caschi bianchi stanno preparando un'informativa da inviare in procura riguardo il crollo di due pini ai Fori Imperiali e a Re di Roma ... fanpage.it

Pini crollati ai Fori Imperiali, l'agronomo: «I test di trazione ci avevano rassicurato, purtroppo gli alberi hanno subìto molti traumi» - L'esperto Franco Milito, consulente del dipartimento Ambiente del Comune di Roma, spiega che a il rischio zero non esiste anche con gli strumenti più sofisticati di monitoraggio dello stato di salute ... roma.corriere.it

Roma, pini vecchi e a rischio: nell'area dei Fori Imperiali controlli su 50 alberi - Nel luglio 2013 era già caduto un pino in piazza San Marco, tra il Campidoglio e piazza Venezia. roma.corriere.it

Vento e maltempo nel Nuorese: alberi e pali crollati, decine di interventi, con una giornata di superlavoro per gli uomini del 115 di Macomer, Siniscola, Lanusei, impegnati senza sosta a fronteggiare le conseguenze dei danni provocati dal maltempo e dal forte - facebook.com facebook

Vento e maltempo nel Nuorese: alberi e pali crollati, decine di interventi x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.