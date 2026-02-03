Foreste prevenzione e ripristino danni approvate le domande al bando per ricevere aiuti

A Arezzo sono state approvate le domande per i finanziamenti destinati alla prevenzione e al ripristino dei danni nelle foreste. Le richieste arrivano da enti e privati che vogliono intervenire per tutelare il patrimonio boschivo della zona. Ora i fondi sono pronti per essere assegnati, ma ci vorrà del tempo prima che i lavori possano partire.

Arezzo, 3 febbraio 2026 – . Soddisfazione da parte dell'assessore all'agricoltura, Leonardo Marras per l'approvazione dell'elenco delle domande relative al bando per "investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste" (CSR Feasr 2023-2027). "Il bando ha riscosso un notevole successo, intercettando un bisogno reale del territorio. I numeri confermano la vitalità del comparto forestale toscano e l'urgenza di investire in prevenzione. La scelta di coprire il 100 per cento delle spese riflette l'importanza di questi interventi non solo per i proprietari dei boschi, ma per l'intera collettività in termini di sicurezza idrogeologica e tutela della biodiversità".

