Forbidden Fruit anticipazioni 4 febbraio | la terza stagione inizia con Yildiz incinta e la scomparsa di Ender

La terza stagione di Forbidden Fruit inizia con una sorpresa: Yildiz scopre di essere incinta, mentre Ender scompare nel nulla. La puntata del 4 febbraio su Canale 5 si apre con queste tensioni, lasciando i fan con tante domande sulle prossime mosse dei protagonisti.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Con l'episodio di mercoledì 4 febbraio su Canale 5 inizia la terza stagione di Forbidden Fruit; l'appuntamento è come sempre alle 14.10, con una nuova puntata della dizi turca. La serie ripartirà proiettandosi nel futuro, e sarà Yildiz a raccontare cosa è successo: alla fine, lei e Halit non avevano divorziato perché la bionda aveva scoperto di essere incinta. Ma l'evento più scioccante è un altro: riguarda Ender, il cui destino è più incerto che mai. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio della serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

