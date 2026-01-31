Ender è dispersa nel Bosforo Yildiz scopre di essere incinta | le anticipazioni di Forbidden Fruit dal 2 al 7 febbraio

La serie turca Forbidden Fruit torna con nuove puntate e le anticipazioni svelano colpi di scena. Ender è dispersa nel Bosforo, e la sua scomparsa preoccupa tutti. Nel frattempo, Yildiz scopre di essere incinta, cambiando i piani di tutti i personaggi coinvolti. La settimana dal 2 al 7 febbraio promette tensione e sorprese.

La prossima settimana nella serie turca Forbidden Fruit cosa succederà? Andiamo a scoprire le anticipazioni e la trama di Forbidden Fruit dal 2 al 7 febbraio: cosa succede nelle prossime puntate. Apriamo le anticipazioni di Forbidden Fruit con la trama del 2 febbraio. Ender incontra Philip, il figlio del defunto marito di Sahika e lui rivela alla donna una verità sconvolgente. In ansia per Erim, Ender corre da Halit per raccontargli la situazione, ma quando contatta il ragazzo affinché confermi il suo racconto, scopre che non può più aiutarla.

