Fontana di Trevi l’idea copiata di Gualtieri e il prossimo ticket | le pillole del giorno

Alla fine della prima giornata di pagamento per visitare la Fontana di Trevi, i primi commenti sono positivi. Molti dicono che la misura ha funzionato e che il flusso di turisti è più gestibile. Ora si attende di vedere se questa soluzione durerà nel tempo o se ci saranno problemi nei prossimi giorni. Per ora, il progetto sembra aver preso il via senza intoppi.

Alla fine della prima giornata della Fontana di Trevi a pagamento, tutti a commentare che «è stato un successo». Però nessuno ha voluto dire che la decisione del sindaco di Roma Roberto Gualtieri di introdurre un biglietto – in questo caso non di ingresso ma di "visione" della storica fontana – è stata "copiata paro paro", come dicono in Campidoglio, dall'idea dell'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano al Pantheon, una soluzione che ha permesso di creare nuovi introiti destinati al restauro del monumento. Gualtieri ha fatto la stessa cosa, omettendo il "diritto d'autore" (ma qualcuno ricorda che il copyright originale sarebbe in realtà di Dario Franceschini.

