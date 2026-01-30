arriva il ticket a pagamento per visitare la fontana di trevi

Da febbraio 2026, visitare la Fontana di Trevi richiederà un biglietto a pagamento. L'annuncio era stato dato lo scorso dicembre, e ora si avvicina il momento. Dal 2 febbraio, i visitatori dovranno prenotare il ticket per poter ammirare l’opera di Nicola Salvi, una novità che cambierà il modo di accedere all’iconico monumento di Roma.

Se avete in programma una gita nella Capitale, sappiate che tra pochi giorni entrerà in vigore una novità che interesserà uno dei monumenti più celebri e visitati di sempre. Infatti, come annunciato lo scorso 19 dicembre e da pochi giorni confermato dal Comune di Roma, dal 2 febbraio 2026 l'accesso alla Fontana di Trevi richiederà l'acquisto di un biglietto a pagamento: non mancano esoneri previsti ma solo per determinate categorie di visitatori. Pagare per vederla da vicino quindi cambia la prospettiva: non più folla compressa ma ingressi contingentati. Tuttavia questo cambiamento ha visto un periodo sperimentale lungo circa un anno, da dicembre 2024 a fine 2025, necessario per testare diverse modalità di fruizione quindi contrastare il sovraffollamento, migliorare l'esperienza dei visitatori e contemporaneamente tutelare uno tra i monumenti più importanti di Roma. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

