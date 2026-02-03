Fontana di Trevi a pagamento per i turisti frutterà 6 milioni l’anno

La Fontana di Trevi diventa a pagamento per i turisti. Dalle 9 alle 21 di lunedì 2 febbraio, circa 6.400 persone sono entrate nell’area, tra cui solo 86 residenti di Roma e dintorni. La novità mira a gestire il flusso di visitatori e dovrebbe portare circa 6 milioni di euro all’anno. Ora si aspetta di vedere come reagiranno i turisti e se questa mossa aiuterà a ridurre il caos intorno alla fontana più famosa della capitale.

Garantire «un’esperienza più ordinata, una permanenza più agevole nell’area e, in generale, un miglioramento nella qualità della visita a uno dei monumenti più importanti di Roma e del patrimonio culturale italiano». Dopo un anno di sperimentazione, in cui è stato inserito un numero chiuso e un controllo dei flussi dei visitatori, turisti e non residenti dovranno pagare due euro per l’accesso contingentato all’area prospiciente il catino di Fontana di Trevi. Dalle 9 di lunedì alle 21 di lunedì 2 febbraio sono entrate 6.406 persone nell’area di cui 86 residenti a Roma e città metropolitana. L’amministrazione capitolina stima di ricavare introiti per 6-7 milioni di euro l’anno; gli ingressi variano infatti dai 30mila a punte di 70mila al giorno. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

