Fontana di Trevi dal 2 febbraio a pagamento | ticket di €2 per i turisti non residenti a Roma entrate stimate a €6,5mln all' anno

Da lunedì 2 febbraio, l’ingresso alla Fontana di Trevi diventa a pagamento per i turisti non residenti. Chi arriva da fuori Roma dovrà pagare 2 euro per visitarla, mentre romani e residenti nella Città Metropolitana potranno entrare gratis. La novità, annunciata dal sindaco Gualtieri, mira a gestire meglio il flusso di visitatori e a incassare circa 6,5 milioni di euro all’anno. La decisione ha già suscitato reazioni tra chi si dice favorevole e chi teme un calo di visitatori.

