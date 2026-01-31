A Salerno via libera al fondo anti-emergenza abitativa | aiuti per sfratti e famiglie in difficoltà

A Salerno il Comune approva un nuovo fondo anti-emergenza abitativa. Si tratta di una misura concreta che mette a disposizione aiuti per chi rischia di essere sfrattato o vive in condizioni di grande difficoltà. La decisione mira a creare una rete di protezione immediata per le famiglie più vulnerabili, offrendo supporto diretto e risposte rapide alle emergenze abitative.

Una rete di protezione per chi rischia di perdere la casa o vive già in condizioni di estrema precarietà. Il Comune di Salerno sblocca le risorse del "Fondo regionale di contrasto all'emergenza abitativa", attivando formalmente le procedure per l'erogazione dei contributi. Con una determinazione.🔗 Leggi su Salernotoday.it

L’assessore Molly Chiusolo ha annunciato la pubblicazione dell’Avviso pubblico per il Fondo regionale contro l’emergenza abitativa.

A Salerno via libera al fondo anti-emergenza abitativa: aiuti per sfratti e famiglie in difficoltàIl Comune recepisce le direttive regionali e apre i termini per l’accesso ai contributi. Due le linee di intervento: sostegno al disagio permanente e soluzioni tampone per sgomberi improvvisi ... salernotoday.it

