Roma Gasperini nel post gara | È una vittoria che ci migliora la classifica ma non abbiamo fatto un’ottima partita Ecco come sta Konè

Calcionews24.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma Midtjylland, il tecnico dei giallorossi Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post gara della sfida di Europa League Nel post gara della sfida europea, il tecnico dei giallorossi Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, ecco le parole: PAROLE – «È una vittoria che ci migliora molto la classifica, ottenuta contro un’ottima squadra. Non . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

roma gasperini nel post gara 200 una vittoria che ci migliora la classifica ma non abbiamo fatto un8217ottima partita ecco come sta kon232

© Calcionews24.com - Roma, Gasperini nel post gara: «È una vittoria che ci migliora la classifica, ma non abbiamo fatto un’ottima partita. Ecco come sta Konè»

Scopri altri approfondimenti

roma gasperini post garaRoma, Gasperini: “Non sono soddisfatto! Napoli fortissimo, dovremo far meglio. Su Koné…” - La Roma batte il Midtjylland grazie ai gol di El Aynaoui ed El Shaarawy e torna a vincere allo Stadio Olimpico. Segnala tuttonapoli.net

roma gasperini post garaRoma, parla Gasperini: «Espulsione? Se doveva cacciarmi doveva farlo nel primo tempo. Sognare? Per me è giusto farlo ma..» - Roma, parla il tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini a Dazn nel post partita della vittoria contro la Cremonese Roma e Cremonese, entrambe sorprendenti in avvio di stagione, si sono affrontate ... calcionews24.com scrive

roma gasperini post garaGasperini: "Sarà una gara combattuta. Baldanzi si è allenato bene" - Il tecnico prima della gara con la Cremonese: "Dopo la sosta, dobbiamo rimettere velocemente il campionato in testa. Segnala ilromanista.eu

Cerca Video su questo argomento: Roma Gasperini Post Gara