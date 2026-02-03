Giovedì 5 febbraio alle 18, Stefano Grifoni presenta il suo nuovo libro ‘Il vocabolario dell’amore’ al Teatro Niccolini di Firenze. L’autore incontrerà il pubblico e discuterà delle sue pagine, in un appuntamento che promette di attirare molti appassionati.

Firenze, 3 febbraio 2026 – Giovedì 5 febbraio alle ore 18 al Teatro Niccolini (via Ricasoli 3, Firenze) Stefano Grifoni presenta il suo libro intitolato ‘Il vocabolario dell’amore’. L’incontro sarà introdotto dall’editore Antonio Pagliai. Grifoni, già direttore di medicina e chirurgia d’urgenza a Careggi, è autore di libri, interventi e rubriche in TV e sulla carta stampata. La sua ultima fatica ha la forma di un dizionario dedicato al mondo dei sentimenti umani, ricco di sfaccettature e contrasti: ci sono la A di Amore (ma anche Attesa), la P di Passione o Pregiudizio, la R che sta per Rispetto e Riconoscenza, e allo stesso tempo per Rabbia e Rimpianto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, Stefano Grifoni presenta il libro ‘Il vocabolario dell’amore’

