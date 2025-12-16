Alessio Atzeni, pittore, scultore e scrittore di libri d’arte, ha presentato il suo nuovo volume,

© Ilrestodelcarlino.it - Atzeni presenta il suo nuovo libro alla libreria Salvemini di Firenze

Pittore e scultore da sempre e, da alcuni anni, anche prolifico scrittore di libri d’arte. Grande partecipazione per la presentazione del nuovo libro ’La Potenza del Pensiero Creativo’ di Alessio Atzeni di San Piero in Bagno, tenutasi nel cuore di Firenze, presso la Libreria Salvemini. L’evento ha attirato numerosi partecipanti, coinvolti da una conferenza in cui l’autore ha accompagnato il pubblico in un viaggio affascinante fra simboli antichi, arte, attualità e i meccanismi della mente creativa. Un incontro che ha acceso curiosità e riflessione su come risvegliare il proprio potenziale interiore. Ilrestodelcarlino.it

Alessio Atzeni – Promo: I simboli dell'anima

Atzeni presenta il suo nuovo libro alla libreria Salvemini di Firenze - Pittore e scultore da sempre e, da alcuni anni, anche prolifico scrittore di libri d’arte. msn.com