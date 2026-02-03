Firenze professore di inglese escluso dal viaggio di istruzione perché cieco

A Firenze, un professore di inglese cieco è stato escluso dal viaggio di istruzione organizzato dalla scuola. La decisione ha suscitato molte polemiche, soprattutto tra i colleghi e i genitori degli studenti. Secondo alcuni, si sarebbe potuto trovare un modo per includerlo e garantire la sua sicurezza, invece di lasciarlo a casa. La vicenda ha aperto un dibattito sulla reale integrazione delle persone con disabilità nelle attività scolastiche.

Un professore di inglese all'istituto Russel Newton di Scandicci (Firenze), Jacopo Lilli, 40 anni, è stato escluso da un viaggio di istruzione a Dublino perché cieco. Lo riporta il Corriere Fiorentino. In autunno, si era prospettata la possibilità per una classe di Scienze umane di partecipare a uno stage linguistico, dal 25 febbraio al 3 marzo, alloggiando in famiglie locali. Lilli, su richiesta di studenti e genitori, aveva fatto richiesta alla dirigente scolastica Anna Maria Abbado di essere tra gli accompagnatori. La preside, spiega il quotidiano, "lo avrebbe" però "depennato dall'elenco degli accompagnatori assegnando la classe ad altri docenti".

