Prof cieco escluso dal viaggio in Irlanda | Non potrebbe vigilare sugli studenti

Un insegnante di inglese cieco è stato escluso da un viaggio in Irlanda con gli studenti. La motivazione ufficiale? Non potrebbe vigilare sui ragazzi durante il viaggio. La decisione ha suscitato proteste tra colleghi e genitori, che definiscono la scelta ingiusta e discriminatoria. L’istituto scolastico, nel frattempo, mantiene la posizione, spiegando che la sicurezza degli studenti viene prima di tutto. La vicenda ha acceso un dibattito sulla possibilità o meno di escludere persone con disabilità da attività extrascolastiche.

Scandicci (Firenze), 3 febbraio 2026 – Prof d’inglese escluso da un viaggio d'istruzione in Irlanda perché cieco. È la vicenda, riportata dal Corriere Fiorentino, di Jacopo Lilli, 40 anni, professore al Russel Newton di Scandicci (Firenze). Iis Machiavelli: “I nostri figli senza la prof di Scienze Umane da settembre. Chi tutela il loro diritto allo studio?” Tutto ha avuto inizio in autunno, quando si era prospettata la possibilità, per una classe di Scienze umane, di partecipare a uno stage linguistico a Dublino, presso famiglie locali. Un'esperienza curricolare, già prenotata dal 25 febbraio al 3 marzo, con docenti accompagnatori individuati ma senza il prof d'inglese, che sarebbe stato invece il più indicato, vista la materia che insegna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Un docente di inglese è stato lasciato a casa dal viaggio in Irlanda con i suoi studenti perché cieco.

