Prof d’inglese escluso dal viaggio di istruzione perché cieco | Sono in grado di gestire la classe

Un docente di inglese è stato lasciato a casa dal viaggio in Irlanda con i suoi studenti perché cieco. La decisione ha suscitato polemiche tra genitori e insegnanti, che considerano ingiusta la scelta di escluderlo. Il professore, però, assicura di saper gestire la classe e di essere in grado di accompagnare i ragazzi senza problemi. La scuola non ha ancora chiarito le motivazioni ufficiali, ma la vicenda sta facendo discutere molto nelle chat di genitori e sulla stampa locale.

Un docente di inglese è stato escluso dal viaggio d'istruzione in Irlanda di una sua classe di liceo perché cieco. Il protagonista della vicenda è Jacopo Lilli, 40 anni, professore al Russel Newton di Scandicci (Firenze). La storia, raccontata oggi dal Corriere Fiorentino, ha avuto inizio in autunno quando si era prospettata la possibilità, per una classe di Scienze umane, di partecipare a uno stage linguistico a Dublino, presso alcune famiglie locali. La gita scolastica. Il viaggio, già prenotato per la settimana dal 25 febbraio al 3 marzo. Ad accompagnare gli alunni ci saranno alcuni docenti accompagnatori, ma non il prof d'inglese, che pure sarebbe il più indicato vista la materia che insegna.

