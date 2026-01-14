Marotta, presidente dell’Inter, ha commentato su Dazn gli aggiornamenti sul recupero di Dumfries e ha spiegato le difficoltà del mercato invernale. A pochi minuti dall’inizio della partita contro il Lecce, ha fornito un quadro chiaro sulla situazione attuale della squadra e sulle possibili operazioni di mercato, evidenziando le sfide legate alle tempistiche e alle disponibilità. Un intervento che offre una panoramica trasparente sulla gestione nerazzurra in questa fase.

Inter News 24 Marotta, presidente nerazzurro, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Lecce. Marotta, a pochi minuti dall’inizio di Inter-Lecce, match valevole per il recupero della 16esima giornata della Serie A 202526, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. Sul mercato: «Intanto la notizia del giorno è che Dumfries sta recuperando più velocemente. Non dimentichiamoci che ci è mancato e che spero possa rientrare presto. Non è facile trovare i profili giusti per l’Inter». Sulle difficoltà nei big match: «Io credo che sia una considerazione statistica, perché le prestazione sono sempre state buone. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marotta a Dazn: «Dumfries sta recuperando velocemente. Nuovi innesti? Il mercato invernale è difficile, vi spiego il perché…»

