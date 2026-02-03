Fiorentina | arriva Paratici Per Vanoli partite decisive con Torino e Como Giuseppe e Catherine Commisso tornati a casa

La Fiorentina ha annunciato l’arrivo di Fabio Paratici. Ora la squadra si aspetta di rimettersi in carreggiata, con partite decisive contro Torino e Como che possono fare la differenza. Vanoli, il tecnico, è sotto pressione e deve trovare subito le soluzioni giuste. Intanto, Giuseppe e Catherine Commisso sono tornati a casa, lasciando intendere che l’attenzione ora si concentra sul campo.

FIRENZE – Arriva Fabio Paratici. La Fiorentina è chiamata a riprendere la corsa salvezza. Paolo Vanoli è sotto esame. Intanto sono rientrati nelle scorse ore negli Stati Uniti il neo presidente viola Giuseppe B. Commisso e sua madre, Catherine, rispettivamente figlio e moglie di Rocco Commisso. Dopo aver partecipato, otto giorni fa, alla cerimonia funebre in suffragio dell’ex presidente della Fiorentina. Giuseppe B. e Catherine Commisso hanno lasciato Firenze perché impegnati nella gestione di una delle principali aziende della stessa famiglia Commisso, ovvero Mediacom, che ha sede nel New Jersey. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

La partita ha evidenziato le difficoltà nel finale, ma il risultato è stato positivo grazie all’impegno della squadra, ispirata da Commisso.

Catherine Commisso potrebbe assumere un ruolo di rilievo nella gestione della Fiorentina, suscitando interesse tra gli addetti ai lavori e gli investitori stranieri.

Tutto in mano a Paratici, la Fiorentina cambia pelle. Gazzetta: Rivoluzione d'invernoPer La Gazzetta dello Sport, quella della Fiorentina è stata una Rivoluzione d'inverno. Così la definisce la Rosea, titolando in questo modo l'approfondimento ... firenzeviola.it

Sos Fiorentina: arriva Paratici e ha già due nomi per il mercatoIl ruolo dell’ex Juve sarà sia operativo che decisionale: la missione è quella di trascinare il club fuori dal baratro ... corrieredellosport.it

Il bellissimo gesto della Fiorentina Femminile verso Catherine e Joseph Commisso L’allenatore viola ha portato dei fiori e una maglietta prima della partita di Coppa Italia contro il Milan @vittorio.collicelli #commisso #fiorentinafemminile #violanews - facebook.com facebook

A Giuseppe B. Commisso, nominato nuovo Presidente dell’ACF Fiorentina, l’augurio di buon lavoro per un incarico di grande responsabilità. Un impegno importante per proseguire il lavoro di Rocco Commisso. Buon lavoro anche Catherine Commisso che en x.com