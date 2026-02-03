Fiorentina | arriva Paratici Per Vanoli partite decisive con Torino e Como Giuseppe e Catherine Commisso tornati a casa

La Fiorentina ha annunciato l’arrivo di Fabio Paratici. Ora la squadra si aspetta di rimettersi in carreggiata, con partite decisive contro Torino e Como che possono fare la differenza. Vanoli, il tecnico, è sotto pressione e deve trovare subito le soluzioni giuste. Intanto, Giuseppe e Catherine Commisso sono tornati a casa, lasciando intendere che l’attenzione ora si concentra sul campo.

FIRENZE – Arriva Fabio Paratici. La Fiorentina è chiamata a riprendere la corsa salvezza. Paolo Vanoli è sotto esame. Intanto sono rientrati nelle scorse ore negli Stati Uniti il neo presidente viola Giuseppe B. Commisso e sua madre, Catherine, rispettivamente figlio e moglie di Rocco Commisso. Dopo aver partecipato, otto giorni fa, alla cerimonia funebre in suffragio dell’ex presidente della Fiorentina. Giuseppe B. e Catherine Commisso hanno lasciato Firenze perché impegnati nella gestione di una delle principali aziende della stessa famiglia Commisso, ovvero Mediacom, che ha sede nel New Jersey. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

