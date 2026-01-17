Fiorentina | Catherine Commisso sarà l’erede di Rocco anche in viola? La curiosità degli sceicchi E Paratici chiederà garanzie

Catherine Commisso potrebbe assumere un ruolo di rilievo nella gestione della Fiorentina, suscitando interesse tra gli addetti ai lavori e gli investitori stranieri. La famiglia Commisso, che ha guidato il club con successo, si avvia a un possibile passaggio di consegne. Nel frattempo, la società valuta le garanzie necessarie per consolidare il futuro della squadra, mantenendo viva la tradizione e l’ambizione della Fiorentina.

