Finto carabiniere al telefono anziano non ci casca e chiama il 112 | truffa sventata a Como

Un anziano di Como ha evitato una truffa telefonica grazie alla sua prontezza di spirito. La voce dall’altra parte del telefono si presentava come un carabiniere, con tono deciso e impaurente. L’uomo non si è fatto ingannare e ha chiamato subito il 112, sventando così il raggiro. La truffa, studiata per spaventare e ottenere denaro, è stata fermata grazie alla sua attenzione e alla reazione tempestiva delle forze dell’ordine.

La voce dall’altra parte del telefono era sicura, autoritaria, studiata per mettere paura. Parlava di un’emergenza, di una situazione grave da risolvere subito. Ma qualcosa non tornava. E quell’anziano di Como, invece di farsi prendere dal panico, ha fatto la cosa più giusta: ha riattaccato e ha.🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondimenti su Carabinieri Como

I carabinieri di Verona hanno arrestato un 37enne coinvolto in una truffa telefonica ai danni di un anziano, che aveva evitato di cadere nella trappola chiamando il 112.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Carabinieri Como

Argomenti discussi: L'anziana che truffa il truffatore: il video della telefonata che incastra il malvivente; Roma, anziana truffa il truffatore: ecco come finge di credere a incidente figlia e lo fa arrestare; Ancora una truffa del finto carabiniere: anziana salvata dopo bonifico da 25 mila euro; Siamo i carabinieri, le hanno clonato la targa, la nuova truffa agli anziani.

Finto carabiniere al telefono, anziano non ci casca e chiama il 112: truffa sventata a ComoLa voce dall’altra parte del telefono era sicura, autoritaria, studiata per mettere paura. Parlava di un’emergenza, di una situazione grave da risolvere subito. Ma qualcosa non tornava. E ... quicomo.it

Como, truffa del finto carabiniere: anziano intuisce il raggiro e chiama il 112Subisce un tentativo di truffa telefonica, ma capisce che si tratta di un raggiro e chiama il 112. È successo ieri a Como a un anziano che ha ricevuto una telefonata sospetta da parte di un uomo che ... espansionetv.it

La vita in diretta. . “Pronto, sua figlia ha avuto un grave incidente, servono soldi e gioielli”: la classica truffa del finto carabiniere, questa volta smascherata da Maria, un’anziana di Roma che finge di credere alle parole del malvivente e lo riceve in casa, dove ad facebook

Lecce, tentano truffa a una 96enne col trucco del finto carabiniere x.com