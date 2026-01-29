Finto carabiniere al telefono anziano non ci casca e chiama il 112 | truffa sventata a Como

Un anziano di Como ha evitato una truffa telefonica grazie alla sua prontezza di spirito. La voce dall’altra parte del telefono si presentava come un carabiniere, con tono deciso e impaurente. L’uomo non si è fatto ingannare e ha chiamato subito il 112, sventando così il raggiro. La truffa, studiata per spaventare e ottenere denaro, è stata fermata grazie alla sua attenzione e alla reazione tempestiva delle forze dell’ordine.

La voce dall’altra parte del telefono era sicura, autoritaria, studiata per mettere paura. Parlava di un’emergenza, di una situazione grave da risolvere subito. Ma qualcosa non tornava. E quell’anziano di Como, invece di farsi prendere dal panico, ha fatto la cosa più giusta: ha riattaccato e ha.🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

