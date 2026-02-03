Maja T., attivista non-binary di 25 anni, vive da più di 500 giorni in isolamento nel carcere di Budapest. Dopo essere stata rimpatriata illegalmente dalla Germania, aspetta il verdetto di un processo in Ungheria. La sua situazione resta tesa, e lei dice di voler finalmente conoscere il risultato. La sua famiglia e i suoi sostenitori sperano in una svolta, mentre il caso continua a far parlare di sé a livello internazionale.

Intervista Estradata dalla Germania, per 18 mesi nelle carceri ungheresi, l’attivista antifascista rischia 24 anni. Oggi l’ultima udienza Intervista Estradata dalla Germania, per 18 mesi nelle carceri ungheresi, l’attivista antifascista rischia 24 anni. Oggi l’ultima udienza Maja T. attivista non-binary di 25 anni, è detenut* a Budapest in isolamento da oltre 500 giorni. A seguito di un’estradizione illegale dalla Germania, Maja affronta un processo in Ungheria, è accusat* di aver aggredito un gruppo di militanti neonazisti nel febbraio del 2023 (lo stesso dell’eurodeputata Ilaria Salis). L’accusa chiede una pena di 24 anni e il verdetto è previsto per oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Finalmente potrò sapere», Maja T. in attesa del verdetto

Approfondimenti su Maja T Esperanza

Oggi a Rimini si decide se Louis Dassilva resterà in carcere o potrà tornare libero.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

¿Por Qué Las Tragedias Del Everest No Fueron Atendidas

"Cara Bianca, devo darti una notizia meravigliosa. Oggi mi hanno annunciato che finalmente potrò raggiungere i miei genitori! Andrò anch’io nel campo tedesco dove lavorano e così li potrò rivedere e stare con loro. Non c’è bisogno che tu mandi pacchi, non - facebook.com facebook