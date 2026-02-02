Oggi a Rimini si decide se Louis Dassilva resterà in carcere o potrà tornare libero. In tribunale, davanti alla Corte d’Assise, si tiene l’udienza che riguarda l’omicidio di Pierina Paganelli. L’attenzione è alta, perché il verdetto del Riesame potrebbe cambiare le sorti dell’uomo, anche se ancora non si conoscono i dettagli della decisione.

Rimini, 2 febbraio 2026 – Un’udienza col fiato sospeso quella in Corte d’Assise per il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli nei confronti del vicino di casa di Louis Dassilva. Si è aperta alle 10 di stamattina a Rimini mentre sul Tribunale aleggia la decisione imminente del Tribunale del Riesame in merito alla richiesta di scarcerazione dell’imputato, amante all’epoca del delitto della nuora della vittima, Manuela Bianchi. Dassilva è sotto custodia cautelare dal 16 luglio 2024. Atteso il deposito formale della decisione dei giudici bolognesi. Per oggi infatti è atteso il deposito formale della decisione dei giudici bolognesi che venerdì si sono riuniti per la terza volta da inizio inchiesta per decidere se confermare il carcere per Dassilva oppure ribaltare la decisione presa nelle precedenti due riunioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Louis Dassilva, attesa per il verdetto del Riesame: resterà in carcere?

Approfondimenti su Louis Dassilva

Venerdì 30 gennaio alle 9:30 si terrà davanti al Tribunale di Bologna l’udienza di riesame sulla custodia cautelare di Louis Dassilva, detenuto dal luglio 2024 con l’accusa di omicidio di Pierina Paganelli.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Louis Dassilva

Argomenti discussi: Ore decisive per Dassilva: attesa per il Riesame; Caso Pierina Paganelli, attesa per il Riesame: depositata una maxi memoria difensiva; Delitto di Pierina, Dassilva attende il verdetto sulla scarcerazione. I legali e una memoria di 200 pagine: Ecco perché non può essere stato lui; Dal Riesame nessuna novità, per Dassilva speranze minime di essere scarcerato.

Ore decisive per Dassilva: attesa per il RiesameNiente di ufficiale dal Riesame. Nella giornata di ieri (e anche per quella odierna, essendo domenica) non sono arrivate ... msn.com

Delitto Paganelli, attesa snervante per il verdetto sulla scarcerazione di LouisResta ancora senza risposta la decisione del Tribunale della Libertà sulla scarcerazione di Louis Dassilva, in cella dal luglio 2024 per l’omicidio di Pierina Paganelli. Dopo la lunga udienza di ... altarimini.it

Cinque ore di udienza, venerdì, al tribunale del Riesame di Bologna dove i giudici sono stati richiamati dalla Cassazione ad esprimersi sull’eventuale scarcerazione di Louis Dassilva, l’unico imputato nel processo per l’uccisione di Pierina Paganelli. - facebook.com facebook

Processo Paganelli, in aula la relazione fra la nuora Manuela Bianchi e l’imputato Louis Dassilva x.com