Roma trattiene il respiro. Un verdetto tecnico, poco visibile al pubblico, può cambiare il ritmo del prossimo mercato. Mentre i conti del calcio passano al setaccio, a Formello si prepara un piano sobrio ma ambizioso. . Cosa decide la Commissione Atelli. La Commissione Atelli comunica oggi alla FIGC l’esame sui conti del calcio italiano. È un passaggio tecnico. Non è uno show. Ma incide sul presente dei club. L’esito può orientare le regole d’ingaggio. Può rafforzare paletti su indebitamento e liquidità. 🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - Lazio in attesa del verdetto cruciale: saldo zero o mercato libero? Il futuro degli acquisti a gennaio in bilico

Leggi anche: Mercato Lazio, arriva il giudizio della Commissione: atteso in giornata il via libera o il vincolo del saldo zero per gennaio

Leggi anche: Lazio, Lotito frena sul mercato: “Saldo zero” e attesa per sponsor e diritti TV

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Lazio, attesa per il verdetto della Commissione: come può cambiare il mercato di gennaio; Lazio, ore decisive sul blocco del mercato: atteso il verdetto della Commissione e la decisione di Lotito che definirà le strategie; Lazio ore decisive sul blocco del mercato | atteso il verdetto della Commissione e la decisione di Lotito che definirà le strategie; Udinese-Lazio: il bilancio in casa bianconera prima dell’ultima trasferta 2025 dei biancocelesti.

Lazio, ore decisive sul blocco del mercato: atteso il verdetto della Commissione e la decisione di Lotito che definirà le strategie - Blocco mercato Lazio, giornata cruciale: la Commissione pronta al verdetto mentre Lotito valuta la mossa decisiva per il futuro del club La Lazio è in attesa di conoscere i margini entro cui potrà muo ... calcionews24.com