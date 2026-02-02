Perché Epstein era interessato all'ascesa politica di Matteo Salvini e cosa c'è nei file

Oltre venti conversazioni trovate nei file di Epstein collegano Matteo Salvini a interessi e rapporti dell’ex finanziere. La presenza di questi scambi solleva domande sulla reale natura dei legami tra il leader della Lega e Epstein, ancora tutto da chiarire.

Oltre una ventina di conversazioni, nei cosiddetti Epstein Files, riguardano il leader leghista Matteo Salvini. Non si parla di scandali sessuali, ma di un interessamento del finanziere statunitense - soprattutto tramite il trumpiano Steve Bannon - verso la crescita dell'estrema destra europea. "Speriamo che tu sia seduto sulle ginocchia di Salvini", scriveva Epstein. "Vice versa", rispondeva Bannon.🔗 Leggi su Fanpage.it

Jeffrey Epstein aveva fatto almeno venti conversazioni riguardo a Matteo Salvini, secondo i file che sono stati pubblicati.

