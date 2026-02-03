Ieg ok piano 2025-30 | target ricavi fino a 365mln

Il consiglio di amministrazione di Italian Exhibition Group ha dato il via libera al nuovo piano strategico 2025-2030. L’azienda, specializzata in eventi fieristici internazionali, punta a raggiungere ricavi fino a 365 milioni di euro. La decisione è stata presa all’unanimità, aprendo una nuova fase di crescita per l’azienda.

(Adnkronos) – Il consiglio di amministrazione di Italian Exhibition Group (Ieg), attiva in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici internazionali, ha approvato all’unanimità il piano strategico 2025-2030. La società si attende ricavi, al 2030, tra i 360 e i 365 milioni e un ebitda adjusted tra i 100 e 105 milioni; la posizione finanziaria netta si . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

