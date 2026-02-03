Il consiglio di amministrazione di Italian Exhibition Group ha dato il via libera al nuovo piano strategico 2025-2030. L’azienda, specializzata in eventi fieristici internazionali, punta a raggiungere ricavi fino a 365 milioni di euro. La decisione è stata presa all’unanimità, aprendo una nuova fase di crescita per l’azienda.

(Adnkronos) – Il consiglio di amministrazione di Italian Exhibition Group (Ieg), attiva in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici internazionali, ha approvato all’unanimità il piano strategico 2025-2030. La società si attende ricavi, al 2030, tra i 360 e i 365 milioni e un ebitda adjusted tra i 100 e 105 milioni; la posizione finanziaria netta si . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Italian Exhibition Group

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Italian Exhibition Group

Ieg, ok piano 2025-30: target ricavi fino a 365mln(Adnkronos) – Il consiglio di amministrazione di Italian Exhibition Group (Ieg), attiva in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici internazionali, ha approvato all’unanimità il piano strategic ... sassarinotizie.com

Ieg aggiorna il piano strategico: target ricavi a 365 milioni, lancio di una nuova fiera ogni annoIl gruppo italiano che organizza eventi fieristici internazionali rivede e integra la strategia 2025-2030: dividendo minimo al 20% dell’utile ... repubblica.it

Ieg attende il via libera. A febbraio la società presenterà il nuovo piano industriale - facebook.com facebook