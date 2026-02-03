Il Comune di Catanzaro rischia di perdere 300mila euro destinati alle feste natalizie. Il sindaco chiede chiarimenti sulle spese, mentre le manifestazioni organizzate con il nome “A farla amare” sono in bilico. La perdita mette in discussione l’intera programmazione delle festività locali.

Il Comune di Catanzaro si trova al centro di una nuova ondata di critiche dopo aver perso, secondo fonti locali, 300mila euro destinati al finanziamento delle manifestazioni natalizie organizzate con la sigla “A farla amare”. L’annuncio è arrivato in forma di dichiarazione da parte di Sergio Costanzo, consigliere comunale di Forza Italia, che ha definito l’accaduto “l’ennesimo fallimento amministrativo” dell’amministrazione guidata dal sindaco Nicola Fiorita. La cifra, pari a trecentomila euro, rappresenta un ulteriore colpo al bilancio comunale già provato da un precedente caso simile, quello relativo ai 400mila euro del progetto “Dopo di noi”, restituiti al Fondo per il sociale a causa di inerzie e ritardi nella gestione da parte del settore Politiche sociali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Festività locali in bilico: 300mila euro persi, sindaco chiede risposte sulle spese.

Approfondimenti su Catanzaro Festività

Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù hanno recentemente riappacificato i rapporti, dopo anni di tensioni e incomprensioni.

Il sindaco di Summonte, Capone, segnala un’emergenza idrica ormai insostenibile, sottolineando la necessità di interventi tempestivi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Controlli estesi anche ai locali che ospiteranno eventi e feste correlate - facebook.com facebook