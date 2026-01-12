Valeria Marini e sua madre fanno pace | i veri motivi della lite la truffa e i 300mila euro persi

Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù hanno recentemente riappacificato i rapporti, dopo anni di tensioni e incomprensioni. La showgirl e la madre hanno scelto di chiarirsi pubblicamente, mettendo fine a una lunga fase di conflitto. Questa riconciliazione si è svolta nel salotto di Mara Venier, segnando un nuovo inizio per la famiglia Marini.

