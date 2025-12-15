La Fiaf annuncia l’edizione 2026 del Festival della Fotografia Italiana, un evento di rilievo dedicato alla promozione e alla valorizzazione della fotografia italiana e dei suoi talenti. L’appuntamento si svolgerà ad Arezzo, consolidando il ruolo del festival come punto di riferimento nel panorama fotografico nazionale.

© Lanazione.it - La Fiaf presenta l’edizione 2026 del Festival della Fotografia Italiana

Arezzo, 15 dicembre 2025 – La Fiaf – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche – presenta l’edizione 2026 del Festival della Fotografia Italiana, il più autorevole appuntamento nazionale dedicato alla fotografia italiana e ai suoi autori. Il Festival si conferma punto di riferimento per la cultura visuale, grazie a un progetto che integra ricerca, formazione, produzione e divulgazione, in piena continuità con la missione culturale che la FIAF porta avanti da decenni su tutto il territorio nazionale. Le ultime edizioni hanno registrato una crescita costante, superando le 10.000 presenze nel 2025, consolidando il ruolo del Festival come piattaforma centrale della fotografia italiana e luogo di confronto tra autori, curatori, scuole, editori e professionisti del settore. Lanazione.it

