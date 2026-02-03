Festa San Castrense a Monreale | programma degli eventi dal 8 al 11 febbraio

La festa di San Castrense a Monreale prende il via domani e durerà fino a domenica. La parrocchia organizza diversi eventi, tra processioni, messe e momenti di festa nelle strade del centro storico. La comunità si prepara a vivere intensamente questa tradizione, con i cittadini che si sono già radunati in chiesa per le prime celebrazioni. La giornata di apertura vedrà una messa solenne e una processione per le vie principali della città.

La Parrocchia San Castrense di Monreale è pronta a celebrare la Solennità del Santo Patrono San Castrense, patrono della città e dell'Arcidiocesi di Monreale. Le manifestazioni religiose, organizzate in collaborazione con la Confraternita di San Castrense e il Comune di Monreale, si svolgeranno dal 8 al 11 febbraio 2025. Il programma è denso di eventi spirituali e tradizionali. Il triduo inizia domenica 8 febbraio, con le Ss. Messe celebrate dalle 8:00 alle 18:00. Alle 11:00 parte il triduo, presieduto da Don Calogero Latino, direttore della Caritas Diocesana. Lunedì 9 febbraio, alle 18:00, viene celebrata la S.

