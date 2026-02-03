Il ministro Ferro torna a chiedere chiarezza sulla linea dello Stato. Durante un intervento, ha detto che non si può più tollerare ambiguità: o si sta con le forze dell’ordine o con i gruppi violenti. Ha accusato alcune frange della sinistra di aver mostrato troppa indulgenza verso i centri sociali, arrivando a coccolarli invece di contrastarli. La sua presa di posizione arriva in un momento di crescente tensione in città.

«Per troppo tempo una parte della sinistra ha mostrato indulgenza verso i centri sociali violenti, quando non li ha addirittura coccolati. È vero che tutte le forze politiche hanno condannato le violenze dopo la diffusione delle immagini del poliziotto a terra, ma non bastano le doverose parole del giorno dopo. Non è più tempo di ambiguità: o si sta con lo Stato o si sta con i violenti». Wanda Ferro, sottosegretario all’Interno del governo Meloni, non accetta scuse: «La vera solidarietà non è quella espressa nei talk show o sui social, ma quella che si dimostrerà con i fatti quando si discuteranno le nuove norme in Commissione e in Aula. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ferro: “Non è più tempo di ambiguità: o si sta con lo Stato o si sta con i violenti”

In un contesto internazionale in evoluzione, l'Unione Europea ribadisce il rispetto per le decisioni della Danimarca sulla Groenlandia, sottolineando l'autonomia del popolo groenlandese.

Durante la conferenza stampa, l'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha aggiornato sulle condizioni di Rafa Leao, affermando che sta meglio e si sta concentrando su attività più concrete in campo.

