Leao sta bene? Allegri in conferenza | Rafa sta meglio ora si diverte di più a fare cose concrete in campo

Durante la conferenza stampa, l'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha aggiornato sulle condizioni di Rafa Leao, affermando che sta meglio e si sta concentrando su attività più concrete in campo. La squadra si prepara ora alla sfida con la Fiorentina, con attenzione alle prestazioni e al recupero dei giocatori.

Allegri, show Milan: "La Fiorentina me l'ero scordata, tra Kean e Leao non so chi canta meglio" - Il tecnico rossonero presenta la sfida del Franchi: "Pavlovic il bello del calcio, Modric a Firenze non gioca". tuttosport.com

Fiorentina-Milan, Allegri: “Modric in panchina, Nkunku pronto” - 30 al Franchi: “Leao sta imparando che servono i gol e non altre cose inutili. msn.com

Il 3-5-2 del #Milan con Leao-Pulisic è come il volo del calabrone. Funziona e non si capisce bene perché. Per il nostro opinionista fa bene #Allegri ad insistere con questo modulo. Ha ragione #Cecchi: «Per caratteristiche, per tipologia del giocatore, - facebook.com facebook

“Leao e Pulisic se non danno riferimenti possono fare molto bene. Gol dai centrocampisti Arriveranno da tutti” Le parole di Massimiliano Allegri prima di Milan-Genoa x.com

