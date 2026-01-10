Leao sta bene? Allegri in conferenza | Rafa sta meglio ora si diverte di più a fare cose concrete in campo
Durante la conferenza stampa, l'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha aggiornato sulle condizioni di Rafa Leao, affermando che sta meglio e si sta concentrando su attività più concrete in campo. La squadra si prepara ora alla sfida con la Fiorentina, con attenzione alle prestazioni e al recupero dei giocatori.
L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa la sfida con la Fiorentina. Tra i temi, anche Rafael Leao. Ecco le parole del tecnico toscano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Milan, Allegri contento di Leao e Gimenez: “Rafa sta bene con tutti. Santi si sbloccherà, ne sono sicuro”
Leggi anche: Galli su Leao: “Rafa sta diventando un leader. Allegri gli sta addosso e lo stimola”
Milan, Allegri: «Si è alzata la quota Champions. Leao deve pensare a fare gol»; La conferenza stampa di Allegri LIVE; Allegri: Fortunati sul rigore, ma dobbiamo essere più maturi. Leao? Non sta benissimo; De Winter e Leao svelano cosa è successo nello spogliatoio del Milan a Cagliari: cosa ha detto Allegri.
Fiorentina-Milan, Allegri: “Fofana? Ecco cosa abbiamo fatto!”, poi l’annuncio su Leao - Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina- spaziomilan.it
Allegri, show Milan: "La Fiorentina me l'ero scordata, tra Kean e Leao non so chi canta meglio" - Il tecnico rossonero presenta la sfida del Franchi: "Pavlovic il bello del calcio, Modric a Firenze non gioca". tuttosport.com
Fiorentina-Milan, Allegri: “Modric in panchina, Nkunku pronto” - 30 al Franchi: “Leao sta imparando che servono i gol e non altre cose inutili. msn.com
Il 3-5-2 del #Milan con Leao-Pulisic è come il volo del calabrone. Funziona e non si capisce bene perché. Per il nostro opinionista fa bene #Allegri ad insistere con questo modulo. Ha ragione #Cecchi: «Per caratteristiche, per tipologia del giocatore, - facebook.com facebook
“Leao e Pulisic se non danno riferimenti possono fare molto bene. Gol dai centrocampisti Arriveranno da tutti” Le parole di Massimiliano Allegri prima di Milan-Genoa x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.