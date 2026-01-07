07 01 – Groenlandia l’Ue sta con la Danimarca – Lo stato delle discoteche in Italia – Chiuso il Giubileo si apre il Concistoro

In un contesto internazionale in evoluzione, l’Unione Europea ribadisce il rispetto per le decisioni della Danimarca sulla Groenlandia, sottolineando l’autonomia del popolo groenlandese. Nel frattempo, in Italia si analizza lo stato delle discoteche e si riflette sul rilancio del settore, mentre si conclude il Giubileo e si apre il nuovo Concistoro, segnando un momento di transizione e riflessione nel panorama ecclesiastico.

Sulla Groenlandia l'Ue si schiera: "Le decisioni spettano al suo popolo e alla Danimarca". I media: "Trump cerca un accordo con l'isola che escluda Copenaghen". Dopo il caso Crans-Montana, controlli dei Nas sulle discoteche: ecco come vanno le cose in Italia. Giubileo, Papa Leone XIV ha chiuso l'Anno santo della Speranza. Oggi si apre un Concistoro straordinario.

