07 01 – Groenlandia l’Ue sta con la Danimarca – Lo stato delle discoteche in Italia – Chiuso il Giubileo si apre il Concistoro

Da lapresse.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un contesto internazionale in evoluzione, l’Unione Europea ribadisce il rispetto per le decisioni della Danimarca sulla Groenlandia, sottolineando l’autonomia del popolo groenlandese. Nel frattempo, in Italia si analizza lo stato delle discoteche e si riflette sul rilancio del settore, mentre si conclude il Giubileo e si apre il nuovo Concistoro, segnando un momento di transizione e riflessione nel panorama ecclesiastico.

Sulla Groenlandia l’Ue si schiera: “Le decisioni spettano al suo popolo e alla Danimarca”. I media: “Trump cerca un accordo con l’isola che escluda Copenaghen”. Dopo il caso Crans-Montana, controlli dei Nas sulle discoteche: ecco come vanno le cose in Italia. Giubileo, Papa Leone XIV ha chiuso l’Anno santo della Speranza. Oggi si apre un Concistoro straordinario. Questo articolo 0701 – Groenlandia, l’Ue sta con la Danimarca – Lo stato delle discoteche in Italia – Chiuso il Giubileo, si apre il Concistoro proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

07 01 8211 groenlandia l8217ue sta con la danimarca 8211 lo stato delle discoteche in italia 8211 chiuso il giubileo si apre il concistoro

© Lapresse.it - 07/01 – Groenlandia, l’Ue sta con la Danimarca – Lo stato delle discoteche in Italia – Chiuso il Giubileo, si apre il Concistoro

Leggi anche: Groenlandia, Meloni e i leader Ue a Trump: «Danimarca e Groenlandia parte della Nato»

Leggi anche: Il 2026 nel segno della spiritualità. Si è appena chiuso il Giubileo e si apre il Centenario francescano

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

06 01 – Trump insiste sulla Groenlandia – Chi è Delcy Rodríguez presidente ad interim del Venezuela – È corsa a tre per lo Scudetto.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.