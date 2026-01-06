Tentata rapina e spaccio due arresti in poche ore In casa trovati 140 grammi di hashish e cocaina

Nella serata del 4 gennaio, la polizia di Ravenna ha effettuato due arresti in poche ore, sequestrando 140 grammi di hashish e cocaina durante una perquisizione domiciliare. Tra i fermati, un uomo è stato catturato in flagranza di tentata rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’operazione si inserisce in un più ampio controllo sul territorio volto a contrastare la criminalità.

Nel corso della tarda serata del 4 gennaio, il personale della questura di Ravenna ha arrestato in flagranza di reato un uomo accusato di tentata rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Poche ore dopo un uomo è stato invece arrestato per spaccio di droga.Nello specifico. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Spaccio di cocaina e hashish a due coetanei, giovane nei guai. In casa altri 40 grammi di droga Leggi anche: Hashish e cocaina in casa: arrestati due gemelli a poche ore dal compleanno Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Tentata rapina e spaccio, due arresti in poche ore. In casa trovati 140 grammi di hashish e cocaina; Uomo picchiato e violentato con un bastone da due giovani per un debito di droga; Catania, sorpresi a spacciare nei pressi della stazione centrale, arrestati due giovani; Roma. Due rapine a segno e una tentata. Arrestati dai Carabinieri un 30enne di Ardea e un 48enne di Aprilia. Ai domiciliari anche una donna di 25 anni. Tentata rapina al distributore della tangenziale Benny Oil Il servizio andato in onda nel TG delle 13:55 è ora disponibile. Guarda il video completo #LiraTv #EseiProtagonista #carabinieri #tentata #benny #oil #due #operaio #rapina #tangenziale #travisati #p - facebook.com facebook Fermato un uomo di 57 anni dopo una tentata rapina, mentre l’autopsia è ancora in corso #Nazionale x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.