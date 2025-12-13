Droga tra Lecce e San Foca due arresti Sequestrati 165 grammi di cocaina
Nell’ambito di un’intensa operazione di contrasto alla droga, la Polizia di Stato ha arrestato due persone tra Lecce e San Foca, sequestrando 165 grammi di cocaina. L’intervento rientra nelle attività disposte dal Questore di Lecce per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nel territorio salentino.
LECCE OTRANTO - Due arresti in poche ore per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: è il bilancio dell’intensa attività di contrasto condotta ieri dalla Polizia di Stato nel territorio salentino, nell’ambito dei servizi disposti dal Questore di Lecce.Il primo intervento è. Lecceprima.it
Due arresti per droga tra Lecce e la costa adriatica, sequestrata cocaina pronta per lo spaccio - Per entrambi si sono aperte le porte del Carcere di “Borgo San Nicola. leccenews24.it
Arresti per droga tra Lecce e costa adriatica: sequestrata cocaina pronta per lo spaccio - La Squadra Mobile – Sezione Antidroga della Questura, notando un’autovettura con a bordo diversi giovani muoversi a forte velocità, ha ... leccesette.it
LECCE - Movimentata operazione antidroga nel Salento, due arresti dopo i controlli nati dopo alcune segnalazioni di sparatorie. Sequestrati droga, denaro e un’auto danneggiata da colpi d’arma da fuoco - facebook.com facebook
11 ottobre 2018 San Foca sul motoscafo con la marijuana,arrestato leccese