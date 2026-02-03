Feriti scortati oltre Rafah dopo l’errore del valico

A Khan Younis, nella Striscia di Gaza, i feriti della guerra sono stati portati oltre il valico di Rafah, che Israele ha riaperto il 2 febbraio 2026. Le ambulanze hanno accompagnato le persone ferite, cercando di portarle fuori dalla zona di conflitto. La situazione rimane tesa e difficile, con molte persone che sperano in un miglioramento.

A Khan Younis, nella Striscia di Gaza, i feriti della guerra sono stati scortati oltre il valico di Rafah, riaperto da Israele il 2 febbraio 2026. Numerose ambulanze e un autobus hanno trasportato pazienti gravemente feriti verso l'esterno, per un trattamento medico fuori dalla zona. Questo movimento rappresenta una risposta immediata alle condizioni drammiche della regione, dove le infrastrutture sanitarie sono ormai gravemente danneggiate o inaccessibili. Le operazioni di evacuazione sono state coordinati in un contesto di emergenza, con l'obiettivo di salvare vite umane in un territorio ormai isolato.

