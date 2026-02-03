Una donna di 45 anni è arrivata ieri al pronto soccorso del San Pio di Benevento con ferite da arma da fuoco. La donna, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata colpita dal marito, sta rispondendo alle cure, ma la prognosi resta ancora riservata. I medici monitorano attentamente le sue condizioni, mentre le forze dell’ordine stanno cercando di chiarire la dinamica dell’incidente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Le condizioni cliniche della 45enne ferita da colpi d’arma da fuoco giunta ieri presso il Pronto Soccorso del San Pio di Benevento sono in apparente miglioramento. La paziente, ancora degente presso la UOC Anestesia e Rianimazione Direttore – Vincenzo Colella è sveglia e respira spontaneamente in aria ambiente. È emodinamicamente stabile e non presenta altre insufficienze d’organo. Il decorso della grave lesione penetrante riportata al braccio di sinistra sembrerebbe regolare, i drenaggi presentano perdite contenute e la cute è calda e rosea. Tuttavia esita, al momento, un grave deficit motorio legato alla lesione traumatica del plesso brachiale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ferita a fucilate dal marito: la 45enne risponde alle cure ma la prognosi resta riservata

Una donna di 31 anni è stata ferita a coltellate dal marito di 43 anni nella loro abitazione a Muggiò, Monza.

Una donna di 45 anni è arrivata al Pronto Soccorso dell'Aorn San Pio con una ferita da arma da fuoco al braccio sinistro.

