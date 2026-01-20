Quanto mi può costare comprarti Ryanair? | Elon Musk lancia il sondaggio su X e partono gli insulti L’ad della compagnia aerea O’Leary | È un idiota molto ricco

Recentemente, Elon Musk ha pubblicato un sondaggio su X chiedendo quanto possa costare acquistare Ryanair, suscitando reazioni e polemiche tra gli utenti. La risposta dell’amministratore delegato della compagnia, Michael O’Leary, non si è fatta attendere, definendo Musk “un idiota molto ricco”. La vicenda evidenzia le tensioni tra le due personalità e il mondo delle compagnie aeree low-cost.

Tra Musk e O’Leary è guerra di insulti. È bastata una scontata proposta commerciale del patron di X per far andare su tutte le furie il vulcanico padrone di Ryanair. Musk aveva infatti proposto alla compagnia privata di volo irlandese di installare sui suoi Boeing 737 (circa 600 velivoli ndr) i servizi satellitari di Starlink in modo da rendere gli aerei Ryanair dotati di una rete wi-fi durante il volo. L’ad della compagnia aerea Michael O’Leary aveva però rifiutato la proposta: la resistenza dell’antennina del wi-fi a livello aerodinamico avrebbe incrementato il consumo di carburante degli aerei di almeno il 2% corrispondente pressappoco a una perdita di 250 milioni di dollari l’anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Musk provoca Ryanair: “Quanto mi può costare comprarti?”. E lancia il sondaggio su XElon Musk ha recentemente attirato l’attenzione su Ryanair con una battuta su X, chiedendo quanto potrebbe costare l’acquisto della compagnia aerea.

"X è una fogna", "Idiota totale, licenziatelo", scontro tra Musk e il boss di Ryanair O'LearyUn acceso confronto tra Elon Musk e Michael O’Leary, CEO di Ryanair, ha trasformato una discussione sulla tecnologia Starlink in un vero e proprio scontro pubblico.

