Recentemente, Elon Musk si è trovato coinvolto in una disputa pubblica con il CEO di Ryanair, Michael O’Leary. La discussione riguarda una trattativa sul servizio WiFi a bordo degli aerei, evidenziando tensioni tra le due figure di spicco nel settore aeronautico e tecnologico. Questa vicenda mette in luce come le sfide legate all’innovazione e alle strategie commerciali possano portare a confronti pubblici tra leader di aziende di rilievo.

Tutto è iniziato la settimana scorsa quando O’Leary ha detto che Ryanair non avrebbe usato Starlink per mettere il Wi-Fi sui suoi 600 aerei, spiegando che sarebbe stato troppo costoso e che l’azienda avrebbe dovuto necessariamente ammortizzare alzando di qualche euro il prezzo dei biglietti aerei. Ryanair è nota per i suoi prezzi estremamente convenienti e secondo O’Leary la maggior parte dei passeggeri non avrebbe voluto pagare di più per questo servizio su dei voli mediamente brevi: sarebbe stata quindi una spesa inutile. Musk aveva commentato la notizia su X dicendo che O’Leary era «disinformato» sul tema. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Elon Musk ha trovato uno più attaccabrighe di lui

La madre di uno dei figli di Elon Musk fa causa a Gork: “L’intelligenza artificiale ha creato mie foto fake seminuda, ho provato dolore e disagio mentale”Ashley St Clair, madre di Romulus, figlio di Elon Musk, ha intentato una causa contro l’IA di X, accusandola di aver generato immagini deepfake seminude che le hanno causato dolore e disagio mentale.

Scontro tra Ryanair e Elon Musk: "Niente Starlink sui nostri aerei".E lui ribatte:"Idioti"Lo scontro tra Elon Musk e Ryanair si intensifica con la decisione di quest’ultima di non installare Starlink sui propri aerei.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Grok, l’AI di Elon Musk, funziona davvero?; Lite O’Leary-MuskScambio di accuseper Starlink; Pornografia AI, Bruxelles alza la voce contro Grok di Elon Musk; Gli uomini che spogliano le donne e i minori su X.

Starlink salva la vita a un fotografo bloccato in Canada: «Senza Elon Musk nessuno ci avrebbe trovato»Un fotografo canadese è sopravvissuto grazie a Starlink. Rimasto isolato dopo un incidente, ha contattato i soccorsi via satellite e si è salvato Starlink non è solo fondamentale per i soldati ucraini ... panorama.it

Guai in famiglia per Musk, la madre di uno dei suoi figli fa causa contro Grok: Spogliata senza consensoAshley St. Clair, scrittrice e commentatrice politica, accusa il chatbot di aver generato e diffuso sue immagini deepfake a sfondo sessuale ... today.it

La guerra verbale tra Michael O'Leary ed Elon Musk sulla vicenda Starlink si è riversata sui social media, con Ryanair che ha trasformato gli insulti in pubblicità e in biglietti "per grandi idioti" in promozione a 16,99 euro https://l.euronews.com/JMtE - facebook.com facebook

Elon Musk annuncia l'algoritmo aperto per il social X. Basato sulla stessa architettura di Grok, il modello di IA #ANSA x.com