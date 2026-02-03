Federazione o confederazione?

Il dibattito sull’Unione Europea si riaccende tra chi sostiene un modello più unificato e chi preferisce mantenere le autonomie. Da tempo si affrontano le differenze tra federazione e confederazione, e anche in Italia si discute di quale strada sia meglio per il futuro. Alla fine, si tratta di capire se l’Europa debba mettere insieme le sue forze o rispettare di più le singole sovranità. La questione resta aperta e divide opinioni.

Ovvero due modelli opposti per l'Unione Europea, ognuno con vantaggi e svantaggi, di cui si discute ciclicamente anche in Italia Lunedì all’Università di Lovanio, in Belgio, l’ex presidente del Consiglio italiano ed ex presidente della Banca centrale europea Mario Draghi ha tenuto un discorso in cui ha sostenuto che per sopravvivere a un’epoca in cui il vecchio ordine mondiale è «morto», l’Unione Europea dovrebbe passare da essere «una confederazione» a «una federazione». Sono due parole che vengono citate spesso nei dibattiti sul futuro dell’Unione, che rappresentano due idee opposte di Europa. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Federazione o confederazione? Approfondimenti su Federazione Confederazione Milan-Como in Australia, arrivata nuova autorizzazione dalla Confederazione asiatica. Cosa manca adesso? Maria Cecilia Morandini nominata Presidente della Confederazione Italiana dello Sport-Confcommercio Imprese per l’Italia Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Elveia tranziia la o Confederaie Neutr Ultime notizie su Federazione Confederazione Argomenti discussi: Draghi mette in guardia l’Europa: Passare a una Federazione e superare le dipendenze tech; Draghi incalza l’Europa: Diventi una federazione se vuole avere potere; Draghi, per avere potere l'Ue deve diventare una vera federazione, o rischia di restare divisa, debole e deindustrializzata; Il piano Draghi per gli Stati Uniti d’Europa, da mercato a potenza: Ue diventi federazione. Il piano Draghi per gli Stati Uniti d’Europa, da mercato a potenza: Ue diventi federazionePer l’ex premier, nel nuovo ordine mondiale l’Europa rischia di diventare subordinata, divisa e deindustrializzata. Tra la globalizzazione e la potenza però ci sono gli egemoni Usa ... quifinanza.it Draghi invoca gli Stati Uniti d’Europa: Passare da confederazione a federazioneMario Draghi, in vista del vertice dei leader dell'UE del 12 febbraio già detta l'agenda, che passa per la federazione europea ... eunews.it Mario Draghi: "Il potere richiede che l'Europa passi da confederazione a federazione. Dove l'Ue si è federata (commercio, concorrenza, mercato unico, politica monetaria), siamo rispettati come potenza. Dove invece non lo abbiamo fatto (difesa, politica industr - facebook.com facebook Mario #Draghi: "Il potere richiede che l'Europa passi da confederazione a federazione. Dove l'Ue si è federata (commercio, concorrenza, mercato unico, politica monetaria), siamo rispettati come potenza. Dove invece non lo abbiamo fatto (difesa, politica indus x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.