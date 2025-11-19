Maria Cecilia Morandini nominata Presidente della Confederazione Italiana dello Sport-Confcommercio Imprese per l’Italia

“Costruiremo strumenti concreti, moderni ed efficaci per sostenere la crescita del settore sportivo”, ha dichiarato la Presidente; focus su applicazione uniforme del CCNL e rafforzamento del rapporto strategico con Confcommercio L’Assemblea della Confederazione Italiana dello Sport – Confcomm. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Maria Cecilia Morandini nominata Presidente della Confederazione Italiana dello Sport-Confcommercio Imprese per l’Italia

News recenti che potrebbero piacerti

Il Prof. Luca Dalla Paola, specialista nel trattamento medico e chirurgico del piede diabetico presso Maria Cecilia Hospital di Cotignola - Ravenna, ci parla di un approccio che sta cambiando il futuro del trattamento del piede diabetico: una chirurgia sempre - facebook.com Vai su Facebook

Confederazione italiana dello sport, la presidenza a Maria Cecilia Morandini - Avvocato, consigliera nazionale del Coni e presidente di Asc, Maria Cecilia Morandini rafforza il proprio ruolo di riferimento nel panorama dirigenziale dello sport italiano ... Come scrive businesspeople.it

Maria Cecilia Morandini nuova presidente di ASC - Maria Cecilia Morandini è stata eletta questa mattina, 25 luglio, nuova presidente nazionale di ASC – Attività Sportive Confederate. Segnala primaonline.it

La riforma dello sport: lavoro sportivo e safeguarding - Come e quando una società/associazione sportiva può diventare responsabile di un illecito commesso da un proprio tesserato e le sue ... Scrive fidal.it