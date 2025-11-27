Milan-Como in Australia arrivata nuova autorizzazione dalla Confederazione asiatica Cosa manca adesso?

Il quotidiano 'Corriere della Sera' oggi in edicola dedica un articolo alla discussa possibilità di giocare la partita Milan-Como a Perth, in Australia, dando alcune news sulla decisione finale che sembra sempre più vicina ad arrivare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan como in australia arrivata nuova autorizzazione dalla confederazione asiatica cosa manca adesso

