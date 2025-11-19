Caso Garofani nuovo gelo al Quirinale dopo il colloquio Meloni-Mattarella FdI | Caso chiuso

Non è bastato nemmeno il colloquio tra Giorgia Meloni e Sergio Mattarella per placare le tensioni tra Palazzo Chigi e Quirinale su un presunto complotto di Francesco Saverio Garofani, consigliere del capo dello Stato, per far cadere il governo. In serata, sono i due capigruppi di Fratelli d’Italia alla Camera e al Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan, a cercare di chiudere ogni discussione sul tema. «Dopo il colloquio di oggi ., Fratelli d’Italia ritiene la questione chiusa e non reputa di aggiungere altro. Rinnoviamo la stima nel presidente Mattarella e l’apprezzamento per la sintonia istituzionale tra il Quirinale e Palazzo Chigi». 🔗 Leggi su Open.online