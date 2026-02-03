Il Milan continua a vivere una stagione complicata, tra acquisti falliti, cessioni rapide e un attacco che fatica a decollare. La maledizione del numero 9 sembra non voler abbandonare i rossoneri, con pochi attaccanti che sono riusciti a lasciare il segno, tranne Giroud. La squadra cerca di rimettersi in carreggiata, ma i problemi in attacco restano un punto dolente.

C’era una volta il Milan che vinceva lo scudetto, grazie anche alla doppietta del suo centravanti contro il Sassuolo all’ultima giornata. Olivier Giroud ha salutato il Diavolo nell’estate del 2024, mostrando a San Siro la maglia numero “9”, quella con cui si è fatto voler bene da tutti i tifosi rossoneri a forza di gol. Il francese è stato finora l’unico a sfuggire con continuità alla maledizione del “9”, che in casa Milan dura dai tempi dell’addio di Pippo Inzaghi. Ma al di là del numero, negli ultimi anni il mestiere della prima punta al Milan è stato parecchio complicato per (quasi) tutti. Oggi il “9” è sulle spalle dell’ultimo arrivato, Niclas Füllkrug, che ha avuto subito un buon impatto in Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantasmi e meteore, acquisti saltati e cessioni affrettate: Milan, la maledizione del 9 prosegue...

Il mercato del Milan si complica ancora una volta: l’ultimo nome sulla lista, l’attaccante francocongolese Mateta, rischia di sfumare a causa di problemi fisici.

